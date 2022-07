Latiano | incidente | un morto Strada provinciale

(Di venerdì 29 luglio 2022) Un uomo di 82 anni ènel sinistro. Per cause da dettagliare l’auto con a bordo l’anziano è finita fuori controllo ribaltandosi. È accaduto sulla70 in territorio di. L'articolo: un proviene da Noi Notizie..

Un uomo di 82 anni di Latiano ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina sulla strada provinciale Latiano - Torre Santa Susanna. Viaggiava a bordo di una minicar insieme al suo cane: il mezzo si è schiantato. Un uomo di 82 anni è morto nel sinistro. Per cause da dettagliare l'auto con a bordo l'anziano è finita fuori controllo ribaltandosi. È accaduto sulla strada provinciale 70 in territorio di Latiano. Coinvolta nello schianto anche una Fiat Punto guidata da un 80enne rimasto ferito. Illeso il cagnolino che viaggiava nell'auto della vittima.