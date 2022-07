(Di venerdì 29 luglio 2022)consolidati in crescita a 500 milioni di Euro (+17,4%); EBITDA a 61,6 milioni, in aumento (+16,7%) rispetto al 2020, ma al di sotto dei livelli pre - pandemia ( - 11,4% rispetto al 2019); EBIT ...

fisco24_info : illycaffè: in 2021 più ricavi, redditività in ripresa: Aumentano principali mercati e canali, tirano consumi fuori… -

Sono i principali dati del bilancio consolidatodiSpa approvati dal CdA. Il bilancio è caratterizzato da ricavi in crescita rispetto al 2020 e in linea sul 2019 e un profilo di ...... +5.000) che si scambiano la posizione rispetto al. Per la prima volta nei primi dieci posti anche una donna: Cristina Scocchia , che da Kiko Milano passa ae che scala quattro ...