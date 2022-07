Gli chiedono del ballottaggio con Mario Rui, la risposta di Mathias Olivera spiazza tutti (Di venerdì 29 luglio 2022) A due mesi dall’ufficialità, è finalmente arrivata la presentazione ufficiale alla stampa del nuovo numero 17 Mathias Olivera. Il terzino sinistro del Napoli si è quindi presentato davanti ai giornalisti in quel di Castel Di Sangro, dove attualmente sta trascorrendo il ritiro precampionato con la squadra. Tra i vari argomenti trattati, il calciatore della nazionale uruguaiana, si è espresso circa il suo nuovo compagno di squadra Mario Rui. Ecco le sue dichiarazioni: NAPLES, ITALY – MARCH 19: Mario Rui of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on March 19, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) “Ho parlato con Mario Rui, è una grandissima persona e un punto di riferimento in questa squadra. Per fare ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 29 luglio 2022) A due mesi dall’ufficialità, è finalmente arrivata la presentazione ufficiale alla stampa del nuovo numero 17. Il terzino sinistro del Napoli si è quindi presentato davanti ai giornalisti in quel di Castel Di Sangro, dove attualmente sta trascorrendo il ritiro precampionato con la squadra. Tra i vari argomenti trattati, il calciatore della nazionale uruguaiana, si è espresso circa il suo nuovo compagno di squadraRui. Ecco le sue dichiarazioni: NAPLES, ITALY – MARCH 19:Rui of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on March 19, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) “Ho parlato conRui, è una grandissima persona e un punto di riferimento in questa squadra. Per fare ...

Link4Universe : Ma gli adulti che chiedono della vita amorosa quando sei tipo alle elementari? Non che dopo smetta di essere una do… - LaVeritaWeb : Cade il governo e gli ordini professionali cambiano linea. Dopo aver umiliato chi ha scelto di non vaccinarsi, ades… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I kapò pentiti: allarme finito, fate lavorare tutti i medici Cade il governo e g… - TheBasciagoni : RT @mych5310: Ascoltate bene le storie di sophie, sia per gli haters che scrivono davvero cose raccapriccianti e sia per i “fan ossessiona… - fremo03893514 : RT @christian_fsi: A tutti quelli che ci chiedono di iniziare la #raccoltafirme, vorrei far sapere che siamo pronti ma il Ministero degli I… -