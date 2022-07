F1 oggi | GP Ungheria 2022 | orari prove libere | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 luglio 2022), venerdì 29 luglio, andrà in scena la prima giornata didel GP d’, tredicesimo round del Mondialedi F1. Sulla pista dell’Hungaroring piloti e team troveranno condizioni simili a quelle di Montecarlo, in riferimento al layout magiaro. Il circuito ungherese si presenta angusto e tortuoso e sarà necessario avere una monoposto agile nei cambi di direzione e capace di sviluppare una grande velocità di percorrenza nelle curve lente presenti e in uscita dalle stesse. Da questo punto di vista, la Ferrari potrebbe avere un vantaggio, considerando le caratteristiche della F1-75. La Rossa, però, viene da un weekend in Francia negativo per l’esito finale: il ritiro per incidente del monegasco Charles Leclerc ha fatto perdere punti importanti sia nella classifica piloti che in quella ...