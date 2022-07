Essilux: in semestre ricavi +14,17% e utile +26% (Di venerdì 29 luglio 2022) In un contesto macroeconomico che anche EssilorLuxottica riconosce "difficile", il primo semestre del colosso del'occhialeria si chiude con una crescita fatturato comparabile in crescita del 14,7% a ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) In un contesto macroeconomico che anche EssilorLuxottica riconosce "difficile", il primodel colosso del'occhialeria si chiude con una crescita fatturato comparabile in crescita del 14,7% a ...

Italian : Essilux: in semestre ricavi +14,17% e utile +26% - iconanews : Essilux: in semestre ricavi +14,17% e utile +26% - fisco24_info : Essilux: in semestre ricavi +14,17% e utile +26%: Milleri, verso crescita lungo periodo ma nel nome di Del Vecchio -