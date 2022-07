Entrate: entro 8/08 rate 2021 rottamazione, saldo e stralcio (Di venerdì 29 luglio 2022) ... con il proprio internet banking, agli uffici postali, nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaEntrateriscossione.gov.it e con l'App ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) ... con il proprio internet banking, agli uffici postali, nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziariscossione.gov.it e con l'App ...

Aledibbo1 : @Kobeesque Si stanno dando la zappa sui piedi (almeno per quanto riguarda l’Italia) a dichiarare le entrate che han… - Hibooxxx : RT @cannaworldj_it: La #legalizzazione della #cannabis in #Germania porterebbe il Paese in un #mercatoeuropeo in espansione che si prevede… - orsu61 : RT @cannaworldj_it: La #legalizzazione della #cannabis in #Germania porterebbe il Paese in un #mercatoeuropeo in espansione che si prevede… - ffbikerpi : RT @cannaworldj_it: La #legalizzazione della #cannabis in #Germania porterebbe il Paese in un #mercatoeuropeo in espansione che si prevede… - BONGAE3 : RT @cannaworldj_it: La #legalizzazione della #cannabis in #Germania porterebbe il Paese in un #mercatoeuropeo in espansione che si prevede… -