Covid - 19 | il virus uccide altri 244 persone in un giorno ma quasi nessuno ci fa più caso

GiovaQuez : Sen. Granato (Ancora Italia): 'Un virus quello del #Covid_19 non letale a differenza dei vaccini che continuano a f… - RobertoBurioni : Il 'vecchio' vaccino a mRNA, progettato contro un virus che non c'è più, continua a funzionare benissimo riducendo… - gallina_di : RT @TarroGiulio: Il virus è ormai endemico e le sue famigerate varianti producono un Covid che può essere affrontato con cure che, finalmen… - io80281584 : @mamo75r @filipporiccio1 @ricpuglisi Perché, ad oggi, dobbiamo ridurre le infezioni da Covid e non da altri tipi di virus? - LucisArtCimino : RT @TarroGiulio: Il virus è ormai endemico e le sue famigerate varianti producono un Covid che può essere affrontato con cure che, finalmen… -

...attività di sorveglianza sarà fondamentale per monitorare l'evoluzione della circolazione del...le soglie di 'lockdown' e di occupazione dei mezzi pubblici per la prevenzione del- 19 Dai ...I pazienti positivi alattualmente ricoverati in terapia intensiva sono 400 (sei in meno ... e cala ulteriormente, l' incidenza settimanale di- 19 in Italia. Secondo il monitoraggio ...Il Covid ci ha travolto trovandoci impreparati. Ha portato morte e angoscia e ha radicalmente modificato le nostre abitudini di vita. Dopo due anni, la campagna vaccinale e dopo aver affinato le terap ...Mentre a Wuhan ricomincia il lockdown per quasi un milione di persone su 11, in Sicilia calano i contagi con un 27% di casi in meno nell'ultima settimana.