Brutte notizie per UnoMattina Estate: la Rai prende una drastica decisione (Di venerdì 29 luglio 2022) UnoMattina Estate sembra non essere proprio in grado di decollare. La trasmissione, che in un primo momento sarebbe dovuta durare oltre 3 ore, era già stata ridotta di un bel po’ di tempo. In queste ore, però, è sopraggiunta una nuova notizia a riguardo. A partire da lunedì 1° agosto, infatti, il programma subirà un’ennesima variazione. Vediamo di che cosa si tratta. Ecco il nuovo ridimensionamento di UnoMattina Estate Massimiliano Ossini e Maria Soave sono i conduttori di UnoMattina Estate che, purtroppo, pare non stia dando alla rete i risultati sperati. La trasmissione, inizialmente, sarebbe dovuta durare dalle ore 9:05 fino a mezzogiorno. Questo, però, non è avvenuto e dal 4 luglio c’è stato un ridimensionamento che ha fatto sì che il programma durasse solo 1 ora e tre quarti ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 29 luglio 2022)sembra non essere proprio in grado di decollare. La trasmissione, che in un primo momento sarebbe dovuta durare oltre 3 ore, era già stata ridotta di un bel po’ di tempo. In queste ore, però, è sopraggiunta una nuova notizia a riguardo. A partire da lunedì 1° agosto, infatti, il programma subirà un’ennesima variazione. Vediamo di che cosa si tratta. Ecco il nuovo ridimensionamento diMassimiliano Ossini e Maria Soave sono i conduttori diche, purtroppo, pare non stia dando alla rete i risultati sperati. La trasmissione, inizialmente, sarebbe dovuta durare dalle ore 9:05 fino a mezzogiorno. Questo, però, non è avvenuto e dal 4 luglio c’è stato un ridimensionamento che ha fatto sì che il programma durasse solo 1 ora e tre quarti ...

infoitsport : Brutte notizie per UnoMattina Estate: la Rai prende una drastica decisione - It_s_Andrew : RT @partommi: Se sei aperto a non aspettarti sempre la stessa canzone o gli stessi 3 accordi riciclati perché quelli hanno funzionato con l… - tuttopuntotv : Brutte notizie per UnoMattina Estate: la Rai prende una drastica decisione #UnoMattina #UnoMattinaEstate - beyoncetribeit : RT @partommi: Se sei aperto a non aspettarti sempre la stessa canzone o gli stessi 3 accordi riciclati perché quelli hanno funzionato con l… - CheDonnait : Brutte notizie per #barbaradurso -