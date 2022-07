Bimbo morto a Sharm, ora s’indaga per omicidio colposo (Di venerdì 29 luglio 2022) Non possono ancora avere pace i genitori del piccolo Andrea Mirabile, il Bimbo morto a Sharm el Shaik durante una vacanza in un resort. Due autopsie ma nessuna risposta. La famiglia del piccolo Andrea Mirabile vuole solo sapere una cosa: perché il loro bambino è morto nel giro di pochi giorni. Sul corpo è stata effettuata un’altra autopsia ma, ad oggi, nessuna risposta. Il bambino aveva iniziato a stare male durante una vacanza in un resort a Sharm el Sheik, in Egitto. Dopo poco è deceduto. E stato molto male anche il padre Antonio che, al rientro in Italia è stato ricoverato in terapia intensiva diversi giorni. In un primo tempo si pensava ad un’intossicazione alimentare ma la pista sembra da escludersi in quanto, oltre a loro due, nessun altro ospite del resort avrebbe accusato ... Leggi su formatonews (Di venerdì 29 luglio 2022) Non possono ancora avere pace i genitori del piccolo Andrea Mirabile, ilel Shaik durante una vacanza in un resort. Due autopsie ma nessuna risposta. La famiglia del piccolo Andrea Mirabile vuole solo sapere una cosa: perché il loro bambino ènel giro di pochi giorni. Sul corpo è stata effettuata un’altra autopsia ma, ad oggi, nessuna risposta. Il bambino aveva iniziato a stare male durante una vacanza in un resort ael Sheik, in Egitto. Dopo poco è deceduto. E stato molto male anche il padre Antonio che, al rientro in Italia è stato ricoverato in terapia intensiva diversi giorni. In un primo tempo si pensava ad un’intossicazione alimentare ma la pista sembra da escludersi in quanto, oltre a loro due, nessun altro ospite del resort avrebbe accusato ...

