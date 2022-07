(Di venerdì 29 luglio 2022) Bcc digrazie al suo modello e le sue innovazioni chiude il primo semestre 2022 straordinario dimostrando chepuò essere città per certi versi complicata ma anche una risorsa ed un’opportunità per chi la conosce e ne sa trarre gli aspetti positivi. Il Consiglio di amministrazione della Banca lunedì approverà il bilancio al 30 giugno 2022 che riporta unlordo di euro 2 milioni 130mila con un incremento del 66% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, unnetto pari a euro 1 milione 710mila con un incremento del 60%, una crescita dei prestiti del 15% che in ogni caso vede maturare sofferenze nette compresse allo 0.16% (percentuale tra le più basse d’Italia), a conferma di un’attenta selezione del credito assieme ad una prudente politica degli accantonamenti (sofferenze 90% e crediti ...

Il Denaro

Bcc Napoli, semestrale con utile raddoppiato. Crescono raccolta (+8%) e clienti (+7%) - Ildenaro.it