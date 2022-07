Aifa: “Nel 2021 spesi 32 miliardi per i farmaci: 9 pagati dai cittadini”. Antinfiammatori, benzodiazepine, contraccettivi i più comprati (Di venerdì 29 luglio 2022) Diclofenac, ibuprofene e paracetamolo sono i principi attivi tra i farmaci di automedicazione più comprati dagli italiani, mentre per i medicinali a carico del cittadino con ricetta le categorie a maggiore spesa si confermano benzodiazepine, contraccettivi e farmaci utilizzati nella disfunzione erettile. È uno dei dettagli che emerge dal corposo Rapporto OsMed 2021 “L’Uso dei farmaci in Italia” dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). “La spesa farmaceutica pubblica e privata, nel 2021 è stata quasi 32 miliardi di euro, in aumento del 3,5% rispetto al 2020. La spesa pubblica ha avuto invece un valore di 22 miliardi, con un aumento del 2,6%. Quindi la spesa out of pocket per i farmaci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Diclofenac, ibuprofene e paracetamolo sono i principi attivi tra idi automedicazione piùdagli italiani, mentre per i medicinali a carico del cittadino con ricetta le categorie a maggiore spesa si confermanoutilizzati nella disfunzione erettile. È uno dei dettagli che emerge dal corposo Rapporto OsMed“L’Uso deiin Italia” dell’Agenzia Italiana del Farmaco (). “La spesa farmaceutica pubblica e privata, nelè stata quasi 32di euro, in aumento del 3,5% rispetto al 2020. La spesa pubblica ha avuto invece un valore di 22, con un aumento del 2,6%. Quindi la spesa out of pocket per i...

PivaPaola : RT @Aifa_ufficiale: ? Segui la presentazione del Rapporto #OsMed 2021 “L’Uso dei #Farmaci in Italia” sui dati di consumo e spesa farmaceuti… - MassimoChiaram7 : RT @Aifa_ufficiale: ? Segui la presentazione del Rapporto #OsMed 2021 “L’Uso dei #Farmaci in Italia” sui dati di consumo e spesa farmaceuti… - Aifa_ufficiale : Rapporto #OsMed: prevalenza d'uso #antidepressivi intorno al 7%, doppia nelle donne rispetto agli uomini. Un pazien… - istsupsan : RT @Aifa_ufficiale: ? Segui la presentazione del Rapporto #OsMed 2021 “L’Uso dei #Farmaci in Italia” sui dati di consumo e spesa farmaceuti… - Aifa_ufficiale : @trottafra: Il Rapporto #OsMed consente di cogliere nel dettaglio le dinamiche del mercato in un'ampia serie storic… -