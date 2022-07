Spalletti: «Osimhen deve diventare un leader, non può andare in ‘over’ in situazioni così normali» (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo il pareggio con l’Adana Demirsport di ieri sera, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. «Lozano sappiamo che è un sanguigno, nella battaglia lo trovi sempre, non si risparmia mai, però se nel secondo tempo quelle palle davanti alla porta le buttavamo dentro veniva fuori un’altra partita». Su Osimhen, non apparso troppo brillante: «Per noi deve diventare un leader, siccome gli è già stato chiesto e se n’è parlato di questa cosa, non può andare in ‘over’ in delle situazioni normali così». Su Kim: «E’ un calciatore forte fisicamente e nella lotta è uno esecutivo al massimo, è uno di quelli che vuole sapere che cosa deve fare perché poi lo esegue non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo il pareggio con l’Adana Demirsport di ieri sera, il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. «Lozano sappiamo che è un sanguigno, nella battaglia lo trovi sempre, non si risparmia mai, però se nel secondo tempo quelle palle davanti alla porta le buttavamo dentro veniva fuori un’altra partita». Su, non apparso troppo brillante: «Per noiun, siccome gli è già stato chiesto e se n’è parlato di questa cosa, non puòinin delle». Su Kim: «E’ un calciatore forte fisicamente e nella lotta è uno esecutivo al massimo, è uno di quelli che vuole sapere che cosafare perché poi lo esegue non ...

tvdellosport : ? SPALLETTI CACCIA OSIMHEN DAL CAMPO Momenti di tensione nel corso dell’allenamento del Napoli tra il tecnico Luci… - AlfredoPedulla : #Spalletti a #Osimhen: “Stai parlando troppo, vai a farti la doccia” ?@manuelparlato? - claudioruss : un nervoso Victor #Osimhen allontanato dall'allenamento del #Napoli da Luciano #Spalletti, a causa di un 'fallo' no… - napolista : Spalletti: «#Osimhen deve diventare un leader, non può andare in ‘over’ in situazioni così normali» A Sky: «Kim è… - infoitsport : Spalletti a Sky: 'Kim ha forza e qualità. Osimhen? Deve diventare un nostro leader. Su Lozano...' -