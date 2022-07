(Di giovedì 28 luglio 2022) Cambia segno ladeiin Italia che, dopo un mese in salita, registrano una lieve diminuzione ( - 2%) per i pazienti nei reparti di area medica (il 19 luglio erano in crescita del ...

Cambia segno ladei ricoveri Covid in Italia che, dopo un mese in salita, registrano una lieve diminuzione ( - 2%) per i pazienti nei reparti di area medica (il 19 luglio erano in crescita del 17%) mentre e' ...Nell'ultima settimana dal 19 al 26 luglio siladei ricoveri in area medica, facendo segnare un - 2%, dopo la forte crescita (+17%) registrata la settimana al 19 luglio. Anche negli ... S'inverte curva ricoveri Covid ma morti oltre 200 - Italia Cambia segno la curva dei ricoveri Covid in Italia che, dopo un mese in salita, registrano una lieve diminuzione (-2%) per i pazienti nei reparti ...“In linea con l’andamento dei contagi in calo registriamo la prima discesa dei ricoveri di questa ondata epidemica estiva legata alla variante Omicron 5”, commenta il presidente della Federazione ital ...