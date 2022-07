Sebastian Vettel | ritiro ufficiale dalla Formula 1 | questa è l’ultima stagione

SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 SEBASTIAN VETTEL ANNUNCIA IL RITIRO A FINE STAGIONE: IL PILOTA DELL'ASTON MARTIN HA VINTO 4 TITOLI MON… - sportface2016 : +++Sebastian #Vettel annuncia il ritiro a fine stagione+++#F1 - fanpage : Il quattro volte campione del mondo Sebastian #Vettel si ritirerà dalla Formula 1 al termine del Mondiale 2022 - rebeccamanis4 : RT @IR0NWICC4N: non vedrò mai in vita mia sebastian vettel gareggiare dal vivo l'ho appena realizzato e fa malissimo - vpervino : RT @perchetendenza: 'Grazie Seb': Perché Sebastian #Vettel ha annunciato il suo ritiro dalla Formula 1 alla fine di questa stagione https:/… -

Al nativo di Heppenheim non è riuscita la magia di mettere le mani sul titolo iridato con la Scuderia di Maranello, anche a causa di qualche errore personale (su tutti quello in Germania nel 2018, ...La Formula 1 perde un quattro volte campione del mondo., in questa stagione alla guida della Aston Martin , ha comunicato la decisione di ritirarsi al termine del Mondiale 2022. Un annuncio a sorpresa per il 35enne , che con un video su ...A fine stagione il quattro volte casco iridato appenderà il casco al chiodo. Con 53 vittorie è il terzo pilota più vincente da sempre ...Vettel ha comunicato che chiuderà la sua esperienza nel circus al termine della stagione 2022 attraverso un emozionante video.