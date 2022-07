Se votare facesse qualche differenza…

Leggi su butac

(Di giovedì 28 luglio 2022) Per la serie le citazioni improbabili, oggi parliamo di Mark Twain (di nuovo), ma anche di Alessandro Di Battista, Enrico Ruggeri, Manlio Di Stefano, Aurelio Tommasetti, Beppe Grillo e potremmo andare avanti a lungo. Come mai tanta gente? Perché quelli citati sopra sono solo i primi che saltano fuori per aver riportato, nel corso degli ultimi dieci anni, questa frase sulle loro bacheche o blog: Sedifferenza non ce lo lascerebbero fare Tutti i citati l’hanno attribuita a Mark Twain, nessuno di loro ha mai provato a verificarla. Noi faremo davvero poca fatica, visto che ad aiutarci è arrivato un lettore che ha già fatto lo sporco lavoro per noi. E dire che non era difficile, visto che il sito ufficiale dedicato agli studi su Mark Twain spiega perché e percome si tratti di un aforisma falsamente attribuito al ...