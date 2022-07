Omicidio Vassallo: tra indagati un colonnello dei carabinieri (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ci sono anche un colonnello dei carabinieri e un ex carabiniere tra i nove indagati dell’inchiesta della procura di Salerno sull’Omicidio, avvenuto 12 anni fa, del sindaco di Pollica Angelo Vassallo: si tratta, secondo quanto trapela dal riserbo degli inquirenti, del colonnello Fabio Cagnazzo e dell’ex carabiniere Lazzaro Cioffi, che era già indagato per il delitto ed è stato di recente condannato a 15 anni di carcere per concorso esterno in traffico internazionale di droga e altri reati. Sottufficiale, Cioffi per lungo tempo è stato collaboratore di Cagnazzo, che all’epoca dei fatti era comandante provinciale dell’Arma di Frosinone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ci sono anche undeie un ex carabiniere tra i novedell’inchiesta della procura di Salerno sull’, avvenuto 12 anni fa, del sindaco di Pollica Angelo: si tratta, secondo quanto trapela dal riserbo degli inquirenti, delFabio Cagnazzo e dell’ex carabiniere Lazzaro Cioffi, che era già indagato per il delitto ed è stato di recente condannato a 15 anni di carcere per concorso esterno in traffico internazionale di droga e altri reati. Sottufficiale, Cioffi per lungo tempo è stato collaboratore di Cagnazzo, che all’epoca dei fatti era comandante provinciale dell’Arma di Frosinone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

petergomezblog : Omicidio Vassallo, 9 indagati per la morte del “sindaco pescatore”. La Procura: “Dieci anni fa indagini indirizzate… - fattoquotidiano : Omicidio Vassallo, nove indagati per la morte del “sindaco pescatore” - Corriere : Omicidio Vassallo, svolta dopo 12 anni: tra i nove indagati anche un colonnello dei carabinieri - ledicoladelsud : Omicidio Vassallo, svolta nell’inchiesta: 9 indagati - agro24tw : Nove indagati per l’omicidio del sindaco Vassallo , perquisizioni -