Massimo Giletti, le indiscrezioni sul ribaltone: "Cosa può accadere l'11 settembre" (Di giovedì 28 luglio 2022) Ci toccherà rimpiangere le repliche tv. Con la crisi di governo e la conseguente chiamata alle urne, da agosto il palinsesto si trasformerà in un gigantesco talk show a reti unificate. La cronaca politica regnerà infatti sovrana a ogni ora del giorno e della notte, tra programmi inediti, scodellati ad hoc dalle reti, e show storici richiamati in onda prima del previsto. Lo zapping non sarà quindi più tra la milionesima riproposizione di Don Matteo e l'immancabile soap turca, ma tra una polemica parlamentare e l'altra. Dunque, armiamoci di pazienza e affrontiamo questa impegnativissima cavalcata. Ecco Cosa ci aspetta. FERIE RINVIATE Per permetterci di arrivare pronti al giorno del giudizio (il 25 settembre, data delle elezioni), La 7 si è subito premurata di programmare La corsa al voto: una trasmissione di approfondimento nuova di zecca, al via ...

