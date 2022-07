La compagna di Stash e la vita di coppia dopo i figli, i fan: "Non siamo più gli stessi" (Di giovedì 28 luglio 2022) Poco prima di partorire la sua secondogenita, Giulia Belmonte ha deciso di non nascondersi più. La compagna ventisettenne di Stash dei The Kolors ha confessato che tra i due è cambiato qualcosa. Antonio Stash Fiordispino, conosciuto più semplicemente come Stash, è il leader dei The Kolors. Il cantante, nato a Caserta il 7 luglio del 1989, ha vinto insieme al suo gruppo la quattordicesima edizione di Amici ed è ora giudice del talent show condotto da Maria De Filippi. Il successo del suo gruppo, però, non è limitato ad Amici: i The Kolors hanno pubblicato tre album che hanno scalato le classifiche italiane e hanno partecipato anche al Festival di Sanremo nel 2018. Il loro ultimo singolo, Blackout, è uscito il 13 aprile scorso e la band è attualmente impegnata in un tour estivo. La vita sentimentale di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 28 luglio 2022) Poco prima di partorire la sua secondogenita, Giulia Belmonte ha deciso di non nascondersi più. Laventisettenne didei The Kolors ha confessato che tra i due è cambiato qualcosa. AntonioFiordispino, conosciuto più semplicemente come, è il leader dei The Kolors. Il cantante, nato a Caserta il 7 luglio del 1989, ha vinto insieme al suo gruppo la quattordicesima edizione di Amici ed è ora giudice del talent show condotto da Maria De Filippi. Il successo del suo gruppo, però, non è limitato ad Amici: i The Kolors hanno pubblicato tre album che hanno scalato le classifiche italiane e hanno partecipato anche al Festival di Sanremo nel 2018. Il loro ultimo singolo, Blackout, è uscito il 13 aprile scorso e la band è attualmente impegnata in un tour estivo. Lasentimentale di ...

DonnaGlamour : Stash, la compagna racconta come sia cambiato il loro rapporto dopo la nascita della prima figlia - Newsale72634882 : La compagna di Stash ammette che la vita di coppia è cambiata dopo l’arrivo della figlia: le sue parole - yrys_1977 : Vi do uno scoop in anteprima (me lo ha detto la moglie del sindaco di Varazze): Stash ha rischiato di nn fare il co… -