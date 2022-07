Juventus, prima l’addio e poi la stoccata: l’ex non si trattiene (Di giovedì 28 luglio 2022) l’ex giocatore bianconero non si trattiene e dopo l’addio dato alla Juventus fa arrivare anche un pensiero preciso: ecco cos’ha dichiarato. La Juventus continua a ragionare sul mercato e, specialmente dopo la tegola che ha colpito Paul Pogba, sulle prossime operazioni da portare a termine. Diversi sono stati gli addii arrivati alla fine della scorsa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 luglio 2022)giocatore bianconero non sie dopodato allafa arrivare anche un pensiero preciso: ecco cos’ha dichiarato. Lacontinua a ragionare sul mercato e, specialmente dopo la tegola che ha colpito Paul Pogba, sulle prossime operazioni da portare a termine. Diversi sono stati gli addii arrivati alla fine della scorsa Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : .@valenciacf: la prima offerta alla @juventusfc per #Arthur #calciomercato #SerieA - GiovaAlbanese : Prima di affondare il colpo #Paredes (che resta il primo nome per il centrocampo) la #Juventus deve trovare una col… - juventusfc : Pronto per la prima partita di campionato? ???? A Ferragosto c'è Juventus - Sassuolo ?? ?? Vendita aperta per i member! #JuveSassuolo - VincenzoDattil9 : @ilciccio67 @ESabauda Ragazxini io ho visto a Roma l'ultimo gol di BONIPERTI sotto un diluvio la mia prima JUVENTUS… - mcrisj01 : RT @Skysurfer72: Mi chiedo se la nuova frontiera del tifo è quella di andare a vedere la cronaca infortuni e l’anagrafica di tutti i giocat… -