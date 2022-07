Fratelli di che? Storia di un simbolo, con una chicca di Crosetto (Di giovedì 28 luglio 2022) Il liberale e i fascisti. Il racconto di Guido Crosetto sulla scelta del nome Fratelli d’Italia faceva molto ridere e lui lo ripeteva divertito nel Transatlantico semi deserto parlando di una riunione del giorno prima quando si era verificato che tutte le formule che comprendessero Italia, Patria, Nazione, precondizioni poste da Giorgia Meloni, erano già state usate nella Storia della destra e mescolate in mille forme. Storia di frazionismo pari se non superiore a quella della sinistra ma coperta dalle tenebre dell’imprinting nero. Storia di gruppuscoli, scissioni dell’atomo, riviste, ciclostilati in proprio nella lunga e tormentata marcia dal fascismo alla destra di governo ma sempre con un pizzico di nostalgia. C’erano Giorgia Meloni, Fabio Rampelli, Ignazio La ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 28 luglio 2022) Il liberale e i fascisti. Il racconto di Guidosulla scelta del nomed’Italia faceva molto ridere e lui lo ripeteva divertito nel Transatlantico semi deserto parlando di una riunione del giorno prima quando si era verificatotutte le formulecomprendessero Italia, Patria, Nazione, precondizioni poste da Giorgia Meloni, erano già state usate nelladella destra e mescolate in mille forme.di frazionismo pari se non superiore a quella della sinistra ma coperta dalle tenebre dell’imprinting nero.di gruppuscoli, scissioni dell’atomo, riviste, ciclostilati in proprio nella lunga e tormentata marcia dal fascismo alla destra di governo ma sempre con un pizzico di nostalgia. C’erano Giorgia Meloni, Fabio Rampelli, Ignazio La ...

