Don Matteo | Summer hits o La Traviata? La tv del 28 luglio

(Di giovedì 28 luglio 2022) Per la prima serata in tv, giovedì 28su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non dire falsa testimonianza”: una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don, suo padre! L’accusa è doppiamente sconvolgente. Mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza, il sacerdote si chiude nel mutismo. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “TIM– La musica dell’estate”. Dalle più suggestive piazze del nostro Paese, Andrea Delogu e Stefano De Martino portano nelle case degli Italiani i più grandi nomi della musica italiana e le hit dell’estate 2022. Su RaiTre alle 21.20 Rai Cultura, Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona presentano “La Grande Opera ...