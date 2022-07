Ciclabile Scandicci Lastra a Signa | accordo della Città metropolitana - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 28 luglio 2022) Sentiero ciclopedonale, un tratto alla foceGreve Per approfondire : Articolo : Ciclopista sull'Arno, il momento è decisivo Articolo : Argingrosso, il futuro dopo il rogo Espropri dei terreni ...

LA NAZIONE

...tratta per il completamento del sistemametropolitano, che amplia il sistema integrato della Ciclopista dell'Arno , connettendosi con la Ciclovia del Sole , denominata "Ciclovia- ......tratta per il completamento del sistemametropolitano, che amplia il Sistema integrato della Ciclopista dell'Arno, connettendosi con la Ciclovia del Sole, denominata "Ciclovia" ... Ciclabile Scandicci Lastra a Signa, accordo della Città metropolitana Raggiunta intesa con la Regione, sempre più vicino il progetto del grande sentiero ciclopedonale dell'Arno Firenze, 28 luglio 2022 - Buone notizie per gli amanti delle pedalate e del trekking la pista ...FIRENZE - Su proposta della consigliera delegata alla viabilità di zona, il Consiglio della Città Metropolina di Firenze ha approvato all'unanimità lo ...