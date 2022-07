Caso multiproprietà | ottime notizie per De Laurentiis | la decisione del Consiglio Federale

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 28 luglio 2022) La famiglia Depuò festeggiare: ilha prorogato al 2028/2029 la scadenza per il divieto delle. Questa è stata lapresa al termine della riunione del: il presidente Aurelio Depuò così continuare a mantenere la guida sia del Napoli sia del Bari. Aurelio De(Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal Napoli. “La modifica approvata daldella F.I.G.C. in materia diè un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse ...