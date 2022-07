Italpress : Campagna Bosch “100 anni in un viaggio” si aggiudica “Touchpoint Award” - lulopdotcom : #automotive #corporate #bosch #boschcarservice #boschautomotiveaftermarket #touchpointaward Bosch Car Service: Touc… -

La Provincia di Cremona e Crema

Con Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xènia Roset, Albert, Ainet Jounou. Nellaassolata della Catalogna, la famiglia Solé vive e coltiva da decenni un vasto frutteto che gli era stato ...Il nuovo salto in avanti di Mia Kombucha è ora strettamente legato alladi finanziamento ... Lombard Assurance (gruppo Blackstone) versa 55 milioni all'Italia di Angelo Mincuzzi Così... Campagna Bosch "100 anni in un viaggio" si aggiudica "Touchpoint Award" MILANO (ITALPRESS) - "100 anni in un viaggio", la campagna di comunicazione nata per celebrare il centenario delle officine Bosch Car Service, si è aggiud ...Non tragga in inganno il cielo della Versilia, limpido anche ieri: i nuvoloni minacciosi in arrivo da Roma hanno guastato l’atmosfera. L’eco dell’approvazione del ddl Concorrenza (che prevede, tra le ...