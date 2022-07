Basket: Matteo Spagnolo si accasa a Trento in prestito dal Real Madrid (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo una vicenda di mercato particolarmente lunga, e che soltanto stamattina sembrava più complicata del dovuto a causa di questioni burocratiche, Matteo Spagnolo raggiunge la propria destinazione per la stagione 2022-2023. La nuova maglia è quella di Trento, dove si accasa alla Dolomiti Energia con la formula del prestito. Inizialmente sembrava Reggio Emilia per il giocatore che è di proprietà del Real Madrid, ma ora per lui ci sono le porte dell’EuroCup. Scelto con la chiamata numero 50 all’ultimo Draft NBA dai Minnesota Timberwolves, Spagnolo ha disputato l’ultima stagione ancora in prestito, ma alla Vanoli Cremona. Per lui, 194 cm per 88 kg, 25 partite con medie di 12.2 punti e 2.7 assist, condite da un ottimo 44.1% da tre. Si è ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo una vicenda di mercato particolarmente lunga, e che soltanto stamattina sembrava più complicata del dovuto a causa di questioni burocratiche,raggiunge la propria destinazione per la stagione 2022-2023. La nuova maglia è quella di, dove sialla Dolomiti Energia con la formula del. Inizialmente sembrava Reggio Emilia per il giocatore che è di proprietà del, ma ora per lui ci sono le porte dell’EuroCup. Scelto con la chiamata numero 50 all’ultimo Draft NBA dai Minnesota Timberwolves,ha disputato l’ultima stagione ancora in, ma alla Vanoli Cremona. Per lui, 194 cm per 88 kg, 25 partite con medie di 12.2 punti e 2.7 assist, condite da un ottimo 44.1% da tre. Si è ...

