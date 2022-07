Vieste | apocalisse in spiaggia | devastante tromba d' aria E in pochi minuti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Clima impazzito. E scene di terrore e panico a, in Puglia, la perla del Gargano, colpita da una improvvisa e violentissimad', con fortissimi rovesci e scrosci di pioggia. Il tutto è avvenuto intorno alle 18 di oggi, mercoledì 27 luglio, sul litorale che era pieno zeppo di turisti. Inil cielo si è fatto scuro, per diventare quasi nero. Le nuvole dominavano lo sfondo e si è alzato un vento fortissimo che ha innescato una tempesta di sabbia. Immediatamente, i dipendenti degli stabilimenti sul lungomare hanno diramato l'allarme: uscire subito dall'acqua, chiudere ombrelloni e sdraio e portarsi al sicuro. Si sono viste vere e proprie scene apocalittiche: madri che urlavano, bimbi in lacrime, bagnanti in fuga a gambe legate. Nel giro di dieci ...