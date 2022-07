Vaiolo delle scimmie | 14 casi in Campania L’esperto | “No allarmismi | ma senso responsabilità”

Agenzia_Ansa : Il vaccino da solo non può fermare l'epidemia di vaiolo delle scimmie: 'Chiediamo per il momento di adottare misure… - ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - 1GROSSI : RT @itsmeback_: La direttrice del CDC, Rochelle Walensky: “Casi di vaiolo delle scimmie nei bambini adottati da maschi gay o bisessuali” h… - nemo0703 : Vaiolo delle scimmie. Sintomatologia ?? -

Pescara. Più lentamente rispetto ad altri Paesi, ma anche in Italia aumentano i casi discimmie. A ieri, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 426 i contagi confermati, 19 in più rispetto alla precedente rilevazione del 22 luglio. La quasi totalità dei ...scimmie, cosa suggerisce l'Oms L'imbarazzo di Kluge e i 'gruppi a rischio'scimmie , arriva la raccomandazione dell'Oms a 'limitare i partner sessuali' . Il direttore per l'...A forte rischio anche i rapporti sessuali non protetti, sia tra gli eterosessuali che tra gli omosessuali. VAIOLO DELLE SCIMMIE CAMPANIA- Sono attualmente 14 i casi in Campania di vaiolo delle scimmie ...Dopo l'emergenza sanitaria globale per il vaiolo delle scimmie è partita la corsa al vaccino: l'Ema ha scelto Imvanex, già usato per il vaiolo umano. Scopri di più!