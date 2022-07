Ucraina: nuovo procuratore generale, 'fermare terrore e genocidio' (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kiev, 27 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo fermare il terrore e il genocidio della nazione Ucraina. Per farlo, serve la registrazione e la documentazione dei crimini dell'aggressore. Le prove vanno prese in modo da essere accolte dai tribunali". Così il nuovo procuratore generale Andrii Kostin al parlamento ucraino. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Kiev, 27 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamoile ildella nazione. Per farlo, serve la registrazione e la documentazione dei crimini dell'aggressore. Le prove vanno prese in modo da essere accolte dai tribunali". Così ilAndrii Kostin al parlamento ucraino.

