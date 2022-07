Tennis, Simone Tartarini: “Ad Amburgo abbiamo visto le vere qualità di Musetti, deve continuare a lavorare” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Messi insieme tutti i pezzi del puzzle. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Simone Tartarini (tecnico di Lorenzo Musetti) ha chiarito alcuni aspetti importanti dopo il titolo di Amburgo (Germania) del carrarino. Un successo sorprendente, suggellato soprattutto dalla vittoria in Finale contro l’attuale n.5 del mondo, Carlos Alcaraz. Un percorso nel quale si sono visti i miglioramenti del toscano. A sottolinearlo è stato lo stesso Tartarini: “Ad Amburgo tutte le componenti, quella tecnica, fisica e mentale, si sono finalmente saldate insieme mostrando in pieno le qualità di Lorenzo“, ha affermato il tecnico alla Rosea. Si deve però continuare a lavorare anche perché Musetti è un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Messi insieme tutti i pezzi del puzzle. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport,(tecnico di Lorenzo) ha chiarito alcuni aspetti importanti dopo il titolo di(Germania) del carrarino. Un successo sorprendente, suggellato soprattutto dalla vittoria in Finale contro l’attuale n.5 del mondo, Carlos Alcaraz. Un percorso nel quale si sono visti i miglioramenti del toscano. A sottolinearlo è stato lo stesso: “Adtutte le componenti, quella tecnica, fisica e mentale, si sono finalmente saldate insieme mostrando in pieno ledi Lorenzo“, ha affermato il tecnico alla Rosea. Siperòanche perchéè un ...

