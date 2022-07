Serpente strangola il suo padrone | la polizia gli spara alla testa per fermarlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Un uomo di 27 anni è statoto a morte dal suo stessodomestico di 5 metri. Elliot Senseman, della Pennsylvania, negli Stati Uniti, è morto in circostanze terribili, soffocato dstretta del suo boa constrictor. I medici non sono stati in grado di salvare Elliot che è stato curato per le ferite riportate in ospedale prima della sua morte. È deceduto domenica 24 luglio, quattro giorni dopo l’incidente. Il coroner della contea di Lehigh, Daniel A. Buglio, come riporta il Mirror, ha dichiarato: “Undi tipo Boa Constrictor di circa 5 metri di lunghezza si è stretto attorno al collo del signor Senseman, causando così la lesione cerebrale anossica (completa mancanza di ossigeno al cervello)”. I media locali riferiscono che è stata sua nonna a trovarlo sul pavimento con il ...