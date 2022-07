Roma, CdS: “Dybala è davvero pronto per la capitale” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, CDS- Come riporta il CdS dopo la grande presentazione di Dybala a Roma, l’argentino sta davvero pensando ad una grande stagione. “Oggi Paulo Dybala, un anno dopo Mourinho, ha portato entusiasmo, voglia di concedersi all’esterno, di apertura verso la gente. Paulo Dybala ci mette meno di mezz’ora per rispondere alle domande dei giornalisti, senza un attimo di esitazione, sempre con il sorriso e con disponibilità. Non ha sbuffato neppure di fronte ai quesiti più imbarazzanti. Non ha cercato la risposta ad effetto, ma ha dimostrato di avere la consapevolezza di sapere dove è finito. La sua è una conferenza stampa di ringraziamenti, di buoni propositi, di ostentate ambizioni. Non ha rinvincite da prendersi, non si volta al passato, ma guarda con fiducia al futuro. Senza esporsi ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 27 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS dopo la grande presentazione di, l’argentino stapensando ad una grande stagione. “Oggi Paulo, un anno dopo Mourinho, ha portato entusiasmo, voglia di concedersi all’esterno, di apertura verso la gente. Pauloci mette meno di mezz’ora per rispondere alle domande dei giornalisti, senza un attimo di esitazione, sempre con il sorriso e con disponibilità. Non ha sbuffato neppure di fronte ai quesiti più imbarazzanti. Non ha cercato la risposta ad effetto, ma ha dimostrato di avere la consapevolezza di sapere dove è finito. La sua è una conferenza stampa di ringraziamenti, di buoni propositi, di ostentate ambizioni. Non ha rinvincite da prendersi, non si volta al passato, ma guarda con fiducia al futuro. Senza esporsi ...

serie_a24 : #Roma, CdS: “Dybala è davvero pronto per la capitale” - infoitsport : Roma, CdS: “Dybala è davvero pronto per la capitale” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Roma ti aiuto a vincere', Tuttosport: 'Vlahovic: 'Di Maria, dimmi dove me la passi',… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Roma ti aiuto a vincere', Tuttosport: 'Vlahovic: 'Di Maria, dimmi dove me la passi',… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'Roma ti aiuto a vincere', Tuttosport: 'Vlahovic: 'Di Maria, dimmi dove me la passi',… -