Lombardia | Di Marco M5s | ' bilancio specchio di caos e lotte interne al centrodestra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Milano, 27 lug.(Adnkronos) - "L'assestamento alla legge di, nei confronti del quale abbiamo espresso oggi il nostro voto contrario, rispecchia ilche regna all'interno di una Giunta in cui quotidianamente la vicepresidente Moratti sfiducia il presidente Fontana". Così il capogruppo del Movimento Cinquestelle, Nicola Di, commenta l'approvazione, oggi in Consiglio regionale, dell'assestamento alregionale 2022. Per Disi tratta dello "di una situazione surreale, in cui mentre i 'musicisti' in Aula continuavano a suonare, fuori da questa porta la 'nave' delnaufragava". Questo assestamento al"sembra scritto nel 2019, perché incapace di tenere in considerazione ...