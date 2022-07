LIVE Sinner-Munar 6-4 6-4, ATP Umago in DIRETTA: l’azzurro non brilla ma regola lo spagnolo e vola ai quarti di finale (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 6-4 AL SESTO MATCH POINT Sinner CONQUISTA LA VITTORIA AD-40 Servizio e diritto del classe 2001. 40-40 INCREDIBILE ENNESIMO ERRORE SOTTORETE DI Sinner! l’azzurro non riesce a sfondare il muro difensivo di Munar. AD-40 Nuova chance per chiudere per l’azzurro. 40-40 QUARTO MATCH POINT ANNULLATO DA MUJAR AD-40 Prima esterna dell’italiano. 40-40 INCREDIBILE VOLÉE SUL NASTRO DI Sinner AD-40 SERVE&VOLLEY DI Sinner 40-40 SI TORNA IN PARITÀ 40-AD PALLA BREAK Munar CHE TROVA UNA RIGA INCREDIBILE CON IL ROVESCIO 40-40 Serve&volley dell’italiano. 40-AD PALLA BREAK Munar! FUORI DI UN SOFFIO IL LOB DI DIRITTO IN CORSA STECCATO DA ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO SET 6-4 AL SESTO MATCH POINTCONQUISTA LA VITTORIA AD-40 Servizio e diritto del classe 2001. 40-40 INCREDIBILE ENNESIMO ERRORE SOTTORETE DInon riesce a sfondare il muro difensivo di. AD-40 Nuova chance per chiudere per. 40-40 QUARTO MATCH POINT ANNULLATO DA MUJAR AD-40 Prima esterna dell’italiano. 40-40 INCREDIBILE VOLÉE SUL NASTRO DIAD-40 SERVE&VOLLEY DI40-40 SI TORNA IN PARITÀ 40-AD PALLA BREAKCHE TROVA UNA RIGA INCREDIBILE CON IL ROVESCIO 40-40 Serve&volley dell’italiano. 40-AD PALLA BREAK! FUORI DI UN SOFFIO IL LOB DI DIRITTO IN CORSA STECCATO DA ...

