LIVE – Napoli-Adana Demirspor: reti inviolate all’intervallo (Di mercoledì 27 luglio 2022) PREMI F5 PER AGGIORNARE IL LIVE Primo tempo 45? – Finisce 0-0 la prima frazione di gioco. Si attendono dunque le mosse del tecnico Luciano Spalletti in vista del secondo tempo. 40? – Ancora reti inviolate allo stadio Teofilo Patini. Pochi gli sprazzi da parte del club azzurro, che controlla il match. Meret, per adesso, spettatore in campo non pagante. 4? – Rete in fuorigioco per Osimhen: palla in profondità per il nigeriano, che insacca alle spalle del portiere avversario con un pallonetto. Tutto vanificato dall’intervento del guardalinee. 1? – INIZIATA LA PARTITA: l’arbitro dà l’inizio alle ostilità al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Formazioni ufficiali Napoli – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Demme, Gaetano; Politano, Osimhen, Elmas Adana ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) PREMI F5 PER AGGIORNARE ILPrimo tempo 45? – Finisce 0-0 la prima frazione di gioco. Si attendono dunque le mosse del tecnico Luciano Spalletti in vista del secondo tempo. 40? – Ancoraallo stadio Teofilo Patini. Pochi gli sprazzi da parte del club azzurro, che controlla il match. Meret, per adesso, spettatore in campo non pagante. 4? – Rete in fuorigioco per Osimhen: palla in profondità per il nigeriano, che insacca alle spalle del portiere avversario con un pallonetto. Tutto vanificato dall’intervento del guardalinee. 1? – INIZIATA LA PARTITA: l’arbitro dà l’inizio alle ostilità al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Formazioni ufficiali– Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Demme, Gaetano; Politano, Osimhen, Elmas...

