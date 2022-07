L’emergenza siccità mette in ginocchio il settore primario (Di mercoledì 27 luglio 2022) È un bollettino di guerra quello che arriva dal settore agricolo nazionale nel bel mezzo di una delle più tragiche emergenze siccità che abbiano mai toccato il nostro Paese con il 60% delle precipitazioni in meno rispetto alla media storica e due gradi centigradi in più. Emergenza siccità: una reazione a catena Per il settore primario si tratta di condizioni meteo che finiscono per pregiudicare l’intera filiera. Dal primo granello di riso alle stalle del bestiame tutto il comparto è in ginocchio. Coldiretti ritine che i danni da siccità potrebbero arrivare a chiedere un conti di 6 miliardi di euro, il 10% del valore della produzione agricola nazionale in termini di Pil. Il Decreto siccità che non si farà Fino alla sua caduta il Governo aveva stanziato ... Leggi su panorama (Di mercoledì 27 luglio 2022) È un bollettino di guerra quello che arriva dalagricolo nazionale nel bel mezzo di una delle più tragiche emergenzeche abbiano mai toccato il nostro Paese con il 60% delle precipitazioni in meno rispetto alla media storica e due gradi centigradi in più. Emergenza: una reazione a catena Per ilsi tratta di condizioni meteo che finiscono per pregiudicare l’intera filiera. Dal primo granello di riso alle stalle del bestiame tutto il comparto è in. Coldiretti ritine che i danni dapotrebbero arrivare a chiedere un conti di 6 miliardi di euro, il 10% del valore della produzione agricola nazionale in termini di Pil. Il Decretoche non si farà Fino alla sua caduta il Governo aveva stanziato ...

