Juventus, Gazzetta: “Pogba in difficoltà tra riabilitazione e operazione” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta sul fattore Pogba che dopo l’infortunio deve decidere il da farsi per il futuro. “Ultimo post di Paul Pogba risale a due giorni fa: due scatti con la maglia away della Juventus rivisitata da Liberal Youth Ministry. Con tanti Swarovski sopra. Sono stati i suoi ultimi momenti di serenità in America: poche ore più tardi in allenamento il Polpo si è fatto male e la sua tournée è finita in anticipo. Colpa di un fastidio al ginocchio destro che poi, dopo gli esami strumentali, si è scoperto essere una lesione al menisco laterale, un infortunio che lo costringerà a saltare sicuramente la prima partita di campionato e non solo. I tempi di recupero potrebbero essere di un paio di mesi, ma molto dipenderà da quando e dove si deciderà di far ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 27 luglio 2022)- Come riporta ad oggi lasul fattoreche dopo l’infortunio deve decidere il da farsi per il futuro. “Ultimo post di Paulrisale a due giorni fa: due scatti con la maglia away dellarivisitata da Liberal Youth Ministry. Con tanti Swarovski sopra. Sono stati i suoi ultimi momenti di serenità in America: poche ore più tardi in allenamento il Polpo si è fatto male e la sua tournée è finita in anticipo. Colpa di un fastidio al ginocchio destro che poi, dopo gli esami strumentali, si è scoperto essere una lesione al menisco laterale, un infortunio che lo costringerà a saltare sicuramente la prima partita di campionato e non solo. I tempi di recupero potrebbero essere di un paio di mesi, ma molto dipenderà da quando e dove si deciderà di far ...

Gazzetta_it : Allegri soddisfatto: 'Bene contro una squadra importante. Di Maria straordinario' #JuveBarcellona - GiovaAlbanese : Prima di affondare il colpo #Paredes (che resta il primo nome per il centrocampo) la #Juventus deve trovare una col… - Gazzetta_it : Pogba in ripresa, piscina e lavoro in albergo. Poi è show con i tifosi: “Sto bene” #Juventus - Mario14___ : RT @GiovaAlbanese: Prima di affondare il colpo #Paredes (che resta il primo nome per il centrocampo) la #Juventus deve trovare una collocaz… -