Fonderie Pisano a Buccino, la Regione: “Procedura autorizzativa, Via archiviata d’ufficio” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino (Sa)- “La Procedura Via è stata archiviata definitivamente dall’ufficio per motivi connessi all’inadeguatezza della stessa rispetto alle disposizioni protempore vigenti”. È quanto scrive, nero su bianco, l’avvocato Simona Brancaccio, dirigente del settore Ambiente della Regione Campania, in una nota trasmessa nelle scorse ore a Palazzo di Città a Buccino, in merito alla richiesta di ottenimento della copia degli atti inerenti il progetto di delocalizzazione delle Fonderie Pisano di Salerno all’interno della zona industriale di Buccino. Atti e progetto per la realizzazione di una “Fonderia di ghisa di seconda fusione” che la proprietà dell’opificio, la società Fonderie Pisano S.p.A., ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- “LaVia è statadefinitivamente dall’ufficio per motivi connessi all’inadeguatezza della stessa rispetto alle disposizioni protempore vigenti”. È quanto scrive, nero su bianco, l’avvocato Simona Brancaccio, dirigente del settore Ambiente dellaCampania, in una nota trasmessa nelle scorse ore a Palazzo di Città a, in merito alla richiesta di ottenimento della copia degli atti inerenti il progetto di delocalizzazione delledi Salerno all’interno della zona industriale di. Atti e progetto per la realizzazione di una “Fonderia di ghisa di seconda fusione” che la proprietà dell’opificio, la societàS.p.A., ...

