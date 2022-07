Covid, accertato il primo focolaio al mercato di Wuhan (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Science Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Science ha dimostrato che l’epicentro da cui si è sviluppata l’epidemia da Covid-19 è il mercato di Wuhan. Scrivono gli autori della ricerca: «Sebbene non vi siano prove sufficienti per definire gli eventi a monte e le circostanze esatte rimangano oscure, le nostre analisi indicano che la diffusione del virus è nata dal commercio di animali selvatici vivi in Cina e mostrano che il mercato di Huanan è stato l’epicentro della pandemia». Lo studio rileva che dei primi 41 casi di polmonite atipica che comportò il ricovero dei malati, 27 avevano frequentato il mercato di Huanan, ovvero il mercato dei frutti di mare di Wuhan. Successivamente nell’ambito dello ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Science Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Science ha dimostrato che l’epicentro da cui si è sviluppata l’epidemia da-19 è ildi. Scrivono gli autori della ricerca: «Sebbene non vi siano prove sufficienti per definire gli eventi a monte e le circostanze esatte rimangano oscure, le nostre analisi indicano che la diffusione del virus è nata dal commercio di animali selvatici vivi in Cina e mostrano che ildi Huanan è stato l’epicentro della pandemia». Lo studio rileva che dei primi 41 casi di polmonite atipica che comportò il ricovero dei malati, 27 avevano frequentato ildi Huanan, ovvero ildei frutti di mare di. Successivamente nell’ambito dello ...

