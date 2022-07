Come il porto greco di Alessandropoli è diventato strategico nella guerra in Ucraina (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un porto della Grecia orientale è diventato un punto d’approdo fondamentale per le armi occidentali che arrivano in Ucraina. Alessandropoli, nell’antica Tracia, è l’hub che smista una gran quantità di materiale militare – soprattutto americano – verso le vicine Bulgaria e Romania, alleati Nato, e da lì arrivano in Ucraina: gli aerei da trasporto di Kyjiv fanno regolarmente la spola tra le città bulgare di Varna e Burgas sul Mar Nero e l’aeroporto polacco di Rzeszow, vicino al confine tra Polonia e Ucraina. La città è considerata un nuovo porto privilegiato della Nato nel Mar Egeo. Già lo scorso gennaio, prima dell’invasione russa dell’Ucraina, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov si era lamentato del fatto che ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Undella Grecia orientale èun punto d’approdo fondamentale per le armi occidentali che arrivano in, nell’antica Tracia, è l’hub che smista una gran quantità di materiale militare – soprattutto americano – verso le vicine Bulgaria e Romania, alleati Nato, e da lì arrivano in: gli aerei da trasdi Kyjiv fanno regolarmente la spola tra le città bulgare di Varna e Burgas sul Mar Nero e l’aeropolacco di Rzeszow, vicino al confine tra Polonia e. La città è considerata un nuovoprivilegiato della Nato nel Mar Egeo. Già lo scorso gennaio, prima dell’invasione russa dell’, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov si era lamentato del fatto che ...

