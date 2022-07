Cerignola | cisterna carica di gpl ribaltata | riaperto dopo un giorno il tratto di autostrada Ieri nel primo pomeriggio l' incidente

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Poco prima delle ore 15.30 sull’A16 Napoli-Canosa, è statoilcompreso traOvest ed il Bivio A16/A14 in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa di una, che trasportava GPL, che si èmentre viaggiava in direzione Napoli all’altezza del km 167. Sul luogo dell’evento, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno coordinato le operazioni, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico transita in scambio di carreggiata e non si registrano turbative al traffico. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi ...

NoiNotizie : Cerignola (#Foggia), cisterna carica di gpl ribaltata: riaperto dopo un giorno il tratto di autostrada -

... in modo da consentire ai soccorsi di travasare il contenuto in una nuova. L'allarme è ... anche oggi resterà chiuso il tratto autostradale tra il bivio per la A14 Bologna - Taranto e......48 di ieri: Poco dopo le ore 13, sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, è stato chiuso il tratto traOvest ed il Bivio A16/A14 in entrambe le direzioni, per unacarica di GPL che si ...Poco prima delle ore 15.30 sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, è stato riaperto il tratto compreso tra Cerignola Ovest ed il Bivio A16/A14 in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso a causa di un ...I vigili del fuoco impegnati ormai da 24 ore nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto pugliese della A16 Napoli-Canosa dopo che ...