Calciomercato Napoli, occhi su Lo Celso: l'argentino è l'obiettivo se parte Zielinski (Di mercoledì 27 luglio 2022) Calciomercato Napoli: se Zielinski dovesse andar via, gli azzurri potrebbero puntare su Lo Celso del Tottenham Non solo la Fiorentina su Giovani Lo Celso. Secondo quanto riportato dal Mirror Sport, infatti, anche il Napoli starebbe seguendo con attenzione il centrocampista in uscita dal Tottenham. Il mancino è titolare della Nazionale argentina, ma è ritenuto fuori dal progetto da Antonio Conte. Gli azzurri così ci pensano e potrebbero tentare l'assalto al calciatore nel caso in cui dovesse arrivare la cessione di Zielinski, magari proprio in Premier League al West Ham. L'articolo proviene da Calcio News 24.

