Calciomercato | ManUtd Stampa | ipotesi Napoli per CR7 | Atletico in pole

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Secondo il quotidiano madrileno AS il presidente De Laurentiis pensa al fuoriclasse portoghese MADRID (SPAGNA) - "E' impossibile che Cristiano Ronaldo venga all', non so chi possa avere ...

DiMarzio : .@ManUtd: ufficiale l’arrivo di Lisandro #Martinez dall’@AFCAjax #calciomercato #PremierLeague - DiMarzio : .@ManUtd, colpo @LisandrMartinez : l'annuncio del club inglese ?? #calciomercato - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: ManUtd. Ufficiale l'arrivo dall'Ajax di Lisandro Martinez - STnews365 : Eriksen: 'Speciale essere al Manchester United'. Il centrocampista danese: 'Non pensavo di poter essere qui'… - gambini_f : RT @DanieleSormani: ??Sembra fatta per #Wijnaldum ???? alla #Roma, il centrocampista dovrebbe sbarcare nella capitale nel weekend. Lunedì poss… -

Tiscali

Secondo la BBC ilha versato nelle casse dell'Ajax 67 milioni di euro per il cartellino del difensore argentino, reduce dal trionfo in Coppa America. - foto LivePhotoSport - . ari/red 27 - Lug ...I red devils, almeno per il momento, non intendono dare il via libera a Ronaldo LONDRA (INGHILTERRA) - "Prigioniero a Carrington". In sintesi così la stampa inglese definisce Cristiano Ronaldo, ieri ... Calciomercato: ManUtd. Ufficiale l'arrivo dall'Ajax di Lisandro Martinez Secondo il quotidiano madrileno AS il presidente De Laurentiis pensa al fuoriclasse portoghese MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'E' impossibile ...Il difensore argentino ritrova Ten Hag MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Un altro rinforzo per il Manchester United di Erik Ten Hag. Si ...