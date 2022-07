glooit : Calcio: doppio Kean, la Juve fa 2-2 con il Barcellona leggi su Gloo - 80yeye80 : RT @granata948: 'Nel calcio non c'è doping' (.cit) 'L'Atalanta corre il doppio delle altre squadre, è fantastica' (.cit) ???? #gdm #Gasper… - NeymarRiganello : @DaniloSisto @dayfootball1981 Ma è tutto da verificare, sia l'adattabilità al calcio italiano. Sia l'ingaggio che è… - GiorgioZampier5 : @nicorizzotti Bel colpo del cavaliere: si libera di due nulli e li scarica sulla squadra avversaria. Doppio vantagg… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, doppio colpaccio dal #Psg: offerta lampo! DETTAGLI E CIFRE ??? -

Il crash test contro il Barcellona finisce in pareggio, la Juventus fa 2 - 2 contro i blaugrana. E tra i grandi protagonisti nella notte di Dallas c'è Kean, autore della doppietta che permette alla ...INVIATO A DALLAS - La Juventus fa 2 - 2 con il Barcellona (Dembelé eKean) in un'anticipazione di Champions League versione estate. Il mister Massimiliano Allegri a fine partita è soddisfatto. " Ho visto buone trame di gioco, è stata una buona partita. Sono ... Calcio, doppio colpo del Como: arrivano Mancuso e Odenthal Il crash test contro il Barcellona finisce in pareggio, la Juventus fa 2-2 contro i blaugrana. E tra i grandi protagonisti nella notte di Dallas c'è Kean, autore della doppietta che permette alla form ...Test probante a Dallas per i bianconeri: senza Vlahovic, doppietta dell'attaccante che lo ha sostituito. Ancora molto bene l'argentino ...