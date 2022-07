Ascolti Tv Analisi 26 luglio 2022 | “Innamorarsi a Bora Bora” stacca “Un boss in salotto” | poi “Battiti” Talk e voto | Di Maio e Veltroni battono Conte e Calenda

(Di mercoledì 27 luglio 2022)al top: su Rai1 Tg1 a 3,681 milioni ed il 26,04%. Reazione a catena seconda parte a 3,340 milioni e 28,65%. TechetecheTè 3,030 milioni e 19,4%. Tg1 13.30 2,748 milioni e 24%; Tg5 ore 20.00 a 2,717 milioni e 19%, ore 13.00 a 2,640 milioni e 23,5%. Un martedì 26di parziale e forse solo momentanea tregua dal super caldo, ma non lungo tutto lo stivale. E di competizione televisiva tipica (bassa) del periodo estivo. In prima serata le ammiraglie si sono sfidate col magazzino film:– made in France – su Rai1, contro un titolo nazionale comico, Unin, in onda su Canale 5. Su Rai2 è andata in onda la semifinale dei Campionati Europei di calcio femminile, Inghilterra-Svezia e Italia 1 ha ...

