Superbike | Jonathan Rea | “Possiamo fare bene a Most | è importante andare in vacanza con un buon feeling”

(Di martedì 26 luglio 2022)Rea è pronto per una nuova sfida del Mondiale, previsto questo fine settimana in quel diin Repubblica Ceca. Il britannico cerca di rifarsi dopo aver perso tutte e tre le competizioni che si sono tenute due settimane fa in quel di Donington (Regno Unito). Il round di casa non ha sorriso al pluricampione del mondo che resta in ogni caso in lotta per un Mondiale che è più che mai aperto. Il centauro di Kawasaki vanta al momento 229 punti contro i 246 dello spagnolo Alvaro Bautista, leader del campionato con Ducati. Il #65 del gruppo ha riportato ai media ai microni di ‘Speedweek.com’ alla vigilia del round ceco, una pista completamente differente rispetto a Donington Park. “La scorsa stagioneera una pista nuova per tutti, quindi abbiamo dovuto imparare molto. Non avevamo provato nulla in ...

Lo spettacolo è assicurato nel complesso impianto ceco, la compagine di Borgo Panigale è attesa per un nuovo duello controRea (Kawasaki) ed il turco Toprak Razgatlolu (Yamaha).... nel round di Donington, unache diventa più aperta che mai torna protagonista del ... dove il leader del mondiale Alvaro Bautista con la Ducati e il sei volte iridatoRea (fresco di ... Superbike: Jonathan Rea, l'estate calda è il pasticcio Kawasaki Il campionato Superbike arriva in Repubblica Ceca per l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Ecco gli orari per seguire le gare in TV ...