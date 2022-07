Selvaggia Lucarelli accusa Chiara Ferragni | “E’ un reato | si rischiano 3 anni di galera”

(Di martedì 26 luglio 2022) L’ultimo tiktok diha aperto una polemica dalle proporzioni gigantesche. Non a caso, la nota influencer ha fatto intendere di aver “preso” un accappatoio dall’hotel senza permesso. Ovviamenteè stata la prima a puntare il dito contro di lei, ricordandole che tutto ciò equivale ad un vero e proprio. Qualcuno sostiene che l’imprenditrice non si sia impadronita di nulla alla fine, ma la bufera è proseguita anche per il messaggio sbagliato.: il post e la rabbia dellaNel bel mezzo di una delle sue vacanze extra lusso,ha pubblicato un tiktok piuttosto discutibile. Il trend ironico dell’imprenditrice digitale recita: “Persone che rubano ...

Damianodanny1 : FURIA SELVAGGIA CONTRO FERRAGNI DENUNCIA SITUAZIONI ILLEGALITÀ MILANO POI RUBA BIANCHERIA DAHOTEL. NON CAZZATA… - infoitcultura : Chiara Ferragni: “Ho rubato l’accappatoio in un hotel”. Selvaggia Lucarelli: “È un reato, fino a 3 anni di carcere” - infoitcultura : Accappatoi rubati negli hotel, scoppia la polemica tra Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli 'denuncia' un'altra influencer che ruba gli accappatoi - telodogratis : Selvaggia Lucarelli “denuncia” un’altra influencer che ruba gli accappatoi -

Questo il post su facebook di, la blogger che in passato aveva denunciato il degrado e la sporcizia del comune siciliano, dover era stata in vacanza e suscitato, come al solito, ...Totti e Noemi Bocchi sono andati a vivere insieme: il patto con Ilary e i figli Chiara Ferragni,la attacca per il 'caso' accappatoi negli hotel: 'È un reato' Tommaso Zorzi, una ...Selvaggia Lucarelli ha accusato Chiara Ferragni di furto: l'imprenditrice digitale aveva pubblicato alcune foto della biancheria degli hotel che si era portata a casa. Selvaggia Lucarelli se la prende ...La giornalista attacca duramente la famosa influencer moglie di Fedez La 35enne in un video su Tik Tok confessa di aver rubato da un hotel un accappatoio Selvaggia Lucarelli attacca con durezza Chiara ...