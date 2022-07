Piano emergenza Ue, Simson: prepariamoci a taglio gas russo (Di martedì 26 luglio 2022) "L'annuncio di ieri di Gazprom", secondo cui l'afflusso di gas alla Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1 sarà ridotto ancora del 20% da domani "sottolinea ancora una volta che dobbiamo essere ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 26 luglio 2022) "L'annuncio di ieri di Gazprom", secondo cui l'afflusso di gas alla Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1 sarà ridotto ancora del 20% da domani "sottolinea ancora una volta che dobbiamo essere ...

