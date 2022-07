Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 27 Luglio 2022 | Cancro sensibile

(Di martedì 26 luglio 2022) L’diFox per oggi,27Ariete Questa è un’altra giornata di ritardi, una risposta non arriva. Fate attenzione perché abbiamo spiegato che questo è un cielo talmente prorompente e importante che rischiate di fare troppo. Forse in questi giorni dovrete cercare semplicemente di distrarvi ma gli impegni e le preoccupazioni non sono poche. Se due persone non sono sulla stessa lunghezza d’onda bisogna avere prudenza. Toro Questa buona situazione astrologica va sfruttata perché poi le giornate di venerdì e sabato potrebbero essere un pochino confuse, quello che ci piace di questo cielo è la capacità di analizzare ciò che è giusto fare e ciò che è sbagliato. Cercate di parlare con quelle persone che sfuggono e devono darvi delle risposte perché giovedì e venerdì potrebbero essere ...

