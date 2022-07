Maria Chiara Giannetta lo ha capito ora: “Avevo dei pregiudizi” | Retroscena amaro sul suo passato (Di martedì 26 luglio 2022) L’attrice Maria Chiara Giannetta ha fatto una inaspettata rivelazione sul suo passato: l’amara verità sul periodo dell’adolescenza L’attrice Maria Chiara Giannetta (Foto ANSA)Maria Chiara Giannetta può senza dubbio essere considerata l’attrice rivelazione della scorsa stagione televisiva. Un vero e proprio successo per lei che si è confermata anche sul palco del Festival di Sanremo accanto al conduttore Amadeus. In queste settimane è anche tornata a lavoro sul set per girare i nuovi episodi di Buongiorno Mamma, fiction Mediaset al fianco di Raul Bova. Questo non è però il solo progetto che la vedrà protagonista in quanto l’attrice tornerà a vestire anche i panni di Blanca. A tal proposito la Giannetta ... Leggi su specialmag (Di martedì 26 luglio 2022) L’attriceha fatto una inaspettata rivelazione sul suo: l’amara verità sul periodo dell’adolescenza L’attrice(Foto ANSA)può senza dubbio essere considerata l’attrice rivelazione della scorsa stagione televisiva. Un vero e proprio successo per lei che si è confermata anche sul palco del Festival di Sanremo accanto al conduttore Amadeus. In queste settimane è anche tornata a lavoro sul set per girare i nuovi episodi di Buongiorno Mamma, fiction Mediaset al fianco di Raul Bova. Questo non è però il solo progetto che la vedrà protagonista in quanto l’attrice tornerà a vestire anche i panni di Blanca. A tal proposito la...

KateSteele89 : @mrs_albinati @iam_giovannaaa A me a primo impatto Ginevra sembrava Maria Chiara ?? - HackingTalents : RT @emmanuelap: Social self care: il benessere fisico e mentale nell’era digitale. Maria Chiara Celozzi, Business Innovation & Ecosystem… - Maria____9 : Chiara Galiazzo una delle voci femminili più belle che non ha il successo che merita, sperando di vederla quest'ann… - _amy_chiara_ : @mariadf333 È un ragazzo immenso, straordinario Maria quando lo vedrai ?? è stata una notte indimenticabile piena di emozioni ????? - LEBBY4EVER : RT @Julieflo86: MARIA CHIARA GIANNETTA al #Giffoni2022 -