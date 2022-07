"Mai accaduto prima". CartaBianca, il trionfo della Berlinguer: un terremoto in Rai (Di martedì 26 luglio 2022) Non era mai successo prima. Ma Bianca Berlinguer sarebbe riuscita nell'impresa di anticipare la ripresa di CartaBianca, il suo programma su Rai 3. La giornalista, secondo quanto riporta il sito tag43.it, avrebbe infatti chiesto al collega Giorgio Zanchini, che ora conduce il talk estivo Filorosso che fa ascolti buoni, di darle spazio. Filorosso doveva restare in programmazione per tutto agosto e CartaBianca tornare il 6 settembre. Ma adesso, dopo le pressioni della Berlinguer sul neo direttore dell'approfondimento Antonio Di Bella Filorosso non andrà in onda martedì 30 agosto, per quella che doveva essere la sua ultima puntata, e al suo posto riapparirà dunque CartaBianca. Insomma, elezioni anticipate e programmi anticipati di conseguenza. Del resto un cambio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Non era mai successo. Ma Biancasarebbe riuscita nell'impresa di anticipare la ripresa di, il suo programma su Rai 3. La giornalista, secondo quanto riporta il sito tag43.it, avrebbe infatti chiesto al collega Giorgio Zanchini, che ora conduce il talk estivo Filorosso che fa ascolti buoni, di darle spazio. Filorosso doveva restare in programmazione per tutto agosto etornare il 6 settembre. Ma adesso, dopo le pressionisul neo direttore dell'approfondimento Antonio Di Bella Filorosso non andrà in onda martedì 30 agosto, per quella che doveva essere la sua ultima puntata, e al suo posto riapparirà dunque. Insomma, elezioni anticipate e programmi anticipati di conseguenza. Del resto un cambio ...

